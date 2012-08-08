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Dünya

Afganistan'da 3 NATO askeri öldürüldü!

Ajanslarda yer alan haberlerde bir Afgan vatandaşının daha öldüğü belirtildi.

08 Ağustos 2012 16:19

NATO güçleri Afganistan'ın doğusundaki Kunar eyaletinde saldırıya uğrayan üç askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Askerlerin Kunar eyaletinde devriye gezen bir kola bağlı olduğu açıklandı. Eyalet başkenti Asadabad'da yetkililer de BBC'ye yaptıkları açıklamada iki intihar eylemcisinin kent valiliği yakınlarındaki Amerikan askerlerini hedef aldıklarını söyledi. Polis, AFP ajansına yaptığı açıklamada NATO askerlerinin saldırıya üslerinin dışında yürürken yakalandıklarını belirtti. Saldırıyı düzenlediği düşünülen iki intihar eylemcisinin ise hayatta olup olmadıkları netleşmiş değil. Taliban, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini bildirdi. (BBC Türkçe)

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