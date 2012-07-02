T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da 3 Nato askeri öldürüldü

İngiltere Savunma Bakanlığı öldürülen Nato çalışanlarının İngiliz olduklarını ifade etti

02 Temmuz 2012 15:04

Afganistan'ın güneyinde polis üniforması giyen bir kişi üç Nato çalışanını öldürdü. Nato, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı öldürülen Nato çalışanlarının İngiliz olduklarını açıkladı. Afganistan'da bu yıl bu tür saldırılarda 20'den fazla yabancı asker hayatını kaybetti.

Gözlemciler saldırının Nato çalışanlarında büyük moral bozukluğuna neden olduğunu dile getirdi.

Nato Pazar günü yaptığı açıklamada ''Afgan polisi üniforması giyen bir kişi güney Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Destek Gücü üyeleri üzerine ateş açtı ve üç kişiyi öldürdü'' dedi.

Nato kuvvetleri şu anda 2014 yılında yetkilerini devredecekleri Afgan güvenlik görevlilerini eğitiyor.

Şubat ayında ABD birliklerinin Afganistan'daki bir komuta merkezinde Kuran'ın kopyalarını yaktığına dair çıkan dedikodular ve Mart ayında bir ABD askerinin 16 Afgan sivili katletmesinin ardından ülkede Nato kuvvetlerine olan tepkiler artmıştı.
(BBC Türkçe)

ETİKETLER

AfganistanNatoasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24