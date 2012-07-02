Afganistan'da 3 Nato askeri öldürüldü

Afganistan'ın güneyinde polis üniforması giyen bir kişi üç Nato çalışanını öldürdü. Nato, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı öldürülen Nato çalışanlarının İngiliz olduklarını açıkladı. Afganistan'da bu yıl bu tür saldırılarda 20'den fazla yabancı asker hayatını kaybetti.

Gözlemciler saldırının Nato çalışanlarında büyük moral bozukluğuna neden olduğunu dile getirdi.

Nato Pazar günü yaptığı açıklamada ''Afgan polisi üniforması giyen bir kişi güney Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Destek Gücü üyeleri üzerine ateş açtı ve üç kişiyi öldürdü'' dedi.

Nato kuvvetleri şu anda 2014 yılında yetkilerini devredecekleri Afgan güvenlik görevlilerini eğitiyor.

Şubat ayında ABD birliklerinin Afganistan'daki bir komuta merkezinde Kuran'ın kopyalarını yaktığına dair çıkan dedikodular ve Mart ayında bir ABD askerinin 16 Afgan sivili katletmesinin ardından ülkede Nato kuvvetlerine olan tepkiler artmıştı.

(BBC Türkçe)