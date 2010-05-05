Afganistan'da 3 NATO askeri öldü

T24 - Afganistan’ın güneyinde üç NATO askerinin öldüğü açıklandı. Helmand ilinde aynı birliğe mensup iki İngiliz askerinden birinin trafik kazasında diğerinin yolkenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldüğü bildirildi.
2001 yılından beri Afganistan’da 284 İngiliz askeri hayatını kaybetti.
Öteyandan Kanada savunma bakanlığı, bir Kanada askerinin Kandahar ilinde devriye gezerken yolkenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu öldüğünü açıkladı.
2001 yılından beri Afganistan’da ölen Kanada askerlerinin sayısı son kayıpla 143’e çıktı.