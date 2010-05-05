Afganistan'da 3 NATO askeri öldü

T24

2001 yılından beri Afganistan’da 284 İngiliz askeri hayatını kaybetti.Öteyandan Kanada savunma bakanlığı, bir Kanada askerinin Kandahar ilinde devriye gezerken yolkenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu öldüğünü açıkladı.2001 yılından beri Afganistan’da ölen Kanada askerlerinin sayısı son kayıpla 143’e çıktı.