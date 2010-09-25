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Dünya

AFGANİSTAN'DA 3 GAZETECİ SERBEST KABİL (A.A)

25 Eylül 2010 10:04

-AFGANİSTAN'DA 3 GAZETECİ SERBEST  KABİL (A.A) - 25.09.2010 - Afganistan'da NATO ve Afgan güvenlik güçleri tarafından ''Taliban'ın propaganda ağıyla ilgileri olduğu'' gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazeteci serbest bırakıldı. Ülkedeki NATO öncülüğündeki koalisyon güçlerinin iletişim sorumlusu Tuğamiral Gregory Smith, NATO güçleri tarafından gözaltına alınan Muhammed Nadir ve Rahmetullah Naikzad'ın, sorgulamalarının ardından, güvenlik sorunu olacak bir durum görülmediğini ifade ederek, serbest bırakıldığını söyledi. NATO yetkilileri, ayrıca Kabil'in kuzey kesimindeki Kapisa bölgesinde Afgan güçlerince gözaltına alınan bir diğer gazeteci Huccetullah Mujadadi'nin de serbest bırakıldığını kaydetti. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, konuya ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 3 gazetecinin de hemen salıverilmesi çağrısında bulunmuştu.

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