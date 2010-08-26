-AFGANİSTAN'DA 3 AYDA 365 TALİBAN ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 26.08.2010 - Afganistan'daki uluslararası koalisyon mensubu özel güçlerin, son 3 ay içinde 365 Taliban şefi öldürdükleri bildirildi. Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, hepsi Amerikalı askerlerden oluşan özel birliklerin 8 Mayıs ile 8 Ağustos arasında düzenledikleri operasyonlarda Taliban'ın önemli yöneticilerini öldürdüklerini belirtiliyor. Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) diplomat ve askerlere verdiği gizli bir brifingi aktaran Der Spiegel, öldürülen Taliban liderlerinin yanı sıra, son 3 ay içinde silahlı militanlara üye olduğundan şüphelenilen bin 395 kişinin de ele geçirildiğini kaydediyor.