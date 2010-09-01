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Dünya

AFGANİSTAN'DA 2010 ABD ASKERLERİ İÇİN "EN KANLI YIL" KABİL (A.A)

01 Eylül 2010 11:30

-AFGANİSTAN'DA 2010 ABD ASKERLERİ İÇİN "EN KANLI YIL" KABİL (A.A) - 01.09.2010 - Afganistan'da 8 ayda 323 Amerikan askerinin öldüğü bildirildi. NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nden (ISAF) yapılan açıklamada, Afganistan'da dün 6, 5 günde 23 Amerikan askerinin öldüğü belirtildi. Afganistan ve Irak'taki asker kayıplarını duyuran bağımsız www.icasualties.org sitesi de, geçen ay Afganistan'da 56'sı Amerikan askeri olmak üzere 80 yabancı askerin öldüğünü duyurdu. Site, Afganistan'da 8 ayda 323'ü Amerikalı olmak üzere 490 yabancı askerin yaşamını yitirdiğini, haziranda ölen yabancı askerlerden 60'ının, temmuzda ölen 88 askerden 65'inin Amerikalı olduğunu açıkladı. 2001'deki işgalden bu yana en kanlı yıl olan 2009'da 317'si Amerikan askeri 521 yabancı askerin öldüğü, 2010'un şimdiden Amerikan askerleri için ''en kanlı yıl'' olduğu bildirildi.

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