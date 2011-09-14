-Afganistan'da 20 saat süren çatışma: 27 ölü KABİL (A.A) - 14.09.2011 - Afganistan'ın başkentinde dün başlayan ve yaklaşık 20 saat süren çatışmalarda 27 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, başkentin merkezindeki elçilikler bölgesinde Taliban militanların düzenlediği saldırıyla başlayan ve farklı bölgelerde süren çatışmalarda, aralarında sivil, polis ve militanların olduğu 27 kişinin öldüğünü kaydetti. Çatışmaların gece boyunca sürdüğü ve Amerikan askerleri ile NATO güçlerinin, helikopterlerle operasyon düzenlediği belirtildi. ABD'li üst düzey askeri yetkililer, yarısından çoğu çocuk olan 11 Afgan sivil ve 5 Afgan polisin çatışmalarda öldüğünü bildirdi. Çatışmalar sırasında yabancı temsilciliklerin olduğu bölgeye 5 ya da 6 roket atıldığı, patlamalarda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Dün öğle saatlerinde aralarında intihar saldırganlarının da olduğu Taliban militanları, elçilikler yakınında saldırıya geçmişti.