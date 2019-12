Afganistan'da 2 petrol tankerine saldırı

Afganistan'da Taliban militanları tarafından kaçırılan iki petrol tankerine hava saldırısı düzenlenmesi emrini veren ve bu arada sivillerin de ölmesine neden olan Alman Albay Georg Klein, “insanların öldüğü her yerde araştırma yapılmasını gerekli ve doğru bulduğunu” söyledi.



Klein, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, araştırma komisyonları hakkında genel olarak ne düşündüğünün sorulması üzerine, “İnsanların öldüğü yerlerde mutlaka araştırma yapılmasını gerekli ve doğru buluyorum” dedi.



Alman askerleri ya da sivillerin ölmesinden vicdan azabı duyup duymadığı sorusuna karşılık Klein, geçen 5 ay içinde zor kararlar almak zorunda kaldığı büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, hava desteği dahil olmak üzere aldığı hiçbir kararı kolay almadığını ve her zaman kendisini askerlerine, Afgan halkına ve kendi vicdanına karşı sorumlu hissettiğini kaydetti.



Söz konusu hava saldırısı sırasında sivillerin de feci şekilde can verdikleri belirtilen gazete haberinde, buna rağmen saldırının yaşandığı Çardara bölgesinin valisi Abdül Vahid Omarkel'in, gazeteye yaptığı açıklamada, “Hava saldırısı, çok sayıda isyancı öldürüldüğü için başarılı bir operasyondu. Bu konudaki uluslararası tepkiler tümüyle anlamsızdır” şeklinde konuştuğu ifade edildi.



Alman askerlerinin bölgeden çekilmeleri yönünde yapılan çağrılardan büyük endişe duyduğunu kaydeden Omarkel, Almanların bölgedeki yeniden imar çalışmalarının sürdürülmesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.