Afganistan'da 2 petrol tankerine saldırı

Afganistan'da Taliban militanları tarafından kaçırılan iki
petrol tankerine hava saldırısı düzenlenmesi emrini veren ve bu arada sivillerin
de ölmesine neden olan Alman Albay Georg Klein, “insanların öldüğü her yerde
araştırma yapılmasını gerekli ve doğru bulduğunu” söyledi.
Klein, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, araştırma
komisyonları hakkında genel olarak ne düşündüğünün sorulması üzerine,
“İnsanların öldüğü yerlerde mutlaka araştırma yapılmasını gerekli ve doğru
buluyorum” dedi.
Alman askerleri ya da sivillerin ölmesinden vicdan azabı
duyup duymadığı sorusuna karşılık Klein, geçen 5 ay içinde zor kararlar almak
zorunda kaldığı büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, hava desteği dahil
olmak üzere aldığı hiçbir kararı kolay almadığını ve her zaman kendisini
askerlerine, Afgan halkına ve kendi vicdanına karşı sorumlu hissettiğini
kaydetti.
Söz konusu hava saldırısı sırasında sivillerin de feci şekilde
can verdikleri belirtilen gazete haberinde, buna rağmen saldırının yaşandığı
Çardara bölgesinin valisi Abdül Vahid Omarkel'in, gazeteye yaptığı açıklamada,
“Hava saldırısı, çok sayıda isyancı öldürüldüğü için başarılı bir operasyondu.
Bu konudaki uluslararası tepkiler tümüyle anlamsızdır” şeklinde konuştuğu ifade
edildi.
Alman askerlerinin bölgeden çekilmeleri yönünde yapılan
çağrılardan büyük endişe duyduğunu kaydeden Omarkel, Almanların bölgedeki
yeniden imar çalışmalarının sürdürülmesinin çok önemli olduğunu sözlerine
ekledi.