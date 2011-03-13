-AFGANİSTAN'DA 2 NATO ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 13.03.2011 - Afganistan'daki uluslararası gücün komutasını yürüten NATO, dünkü saldırılarda 2 ittifak askerinin öldüğünü bildirdi. Açıklamada, askerlerden birinin Afganistan'ın doğusunda militanların düzenlediği saldırıda, diğerinin ülkenin güneyinde düzenlenen bir bombalı saldırıda öldüğü kaydedildi. Ölen askerlerin hangi ülkeden oldukları belirtilmedi. İttifak, genelde, ülkelerin, asker kayıplarının kimliklerini kendilerinin açıklamalarını bekliyor. Afganistan'da, saldırılarda bu ay başından itibaren öldürülen NATO askeri sayısı 13'e yükseldi.