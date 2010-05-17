Afganistan'da 2 İtalyan askeri öldü

T24- Afganistan’ın kuzeydoğusunda bu sabah erken saatlerde yola yerleştirilen bir el bombasının patlamasıyla, dört araçlık bir askeri konvoyda yer alan 2 İtalyan askerinin öldüğü, biri kadın 2 İtalyan askerinin de yaralandığı açıklandı.



İtalya Savunma Bakanlığı, saldırıda, 33 yaşındaki Massimiliano Ramadu ve 25 yaşındaki Luigi Pascazio’nin öldüğünü duyurdu. Konvoyun, Bala Murgab’a ilerlediği sırada meydana gelen patlamada yaralanan iki asker ise hastaneye kaldırıldı.



Bu son olayla birlikte, Afganistan’da barış gücüne katkı sağlayan ülkelerden biri olan İtalya’dan, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı da 25’e yükseldi. İtalyan askerlerinin ölüm haberi ülkeyi yasa boğarken, muhalefet yeniden bölgedeki İtalyan askerlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.



İtalya’da geçen yıl yapılan kamuoyu araştırmasında, ülkedekilerin büyük çoğunluğunun, Afganistan’daki askerlerin geri dönmesini istediği ortaya çıkmıştı.



İtalya’nın Afganistan’da 2 bin 400 askeri bulunuyor.