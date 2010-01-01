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Dünya

Afganistan'da 2 Fransız gazeteci kaçırıldı

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 2 Fransız gazeteci ile beraberlerindeki 3 Afgan kaçırıldı.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - Afganistan'ın kuzeydoğusunda 2 Fransız gazeteci ile beraberlerindeki 3 Afgan kaçırıldı.


Fransız gazeteciler ve beraberindekiler Afganistan'ın başkenti Kabil'in
kuzeydoğusundaki bir bölgede kaçırıldı

İki Fransız gazeteci, Afgan çevirmenleri ile çevirmenin erkek kardeşi ve yeğeninin kaçırıldığını bildirdi.

Kaçırılan basın mensuplarıyla birlikte çalışan kadın gazeteci, 5 kişinin Taliban militanları tarafından kaçırıldığını kaydetti.

Kapisa vilayetindeki Fransız askerlerinin kaçırılanları bulmak için seferber olduğu bildirildi.

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