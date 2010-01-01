Afganistan'da 2 Fransız gazeteci kaçırıldı

T24 -

Fransız gazeteciler ve beraberindekiler Afganistan'ın başkenti Kabil'inkuzeydoğusundaki bir bölgede kaçırıldıİki Fransız gazeteci, Afgan çevirmenleri ile çevirmenin erkek kardeşi ve yeğeninin kaçırıldığını bildirdi.Kaçırılan basın mensuplarıyla birlikte çalışan kadın gazeteci, 5 kişinin Taliban militanları tarafından kaçırıldığını kaydetti.Kapisa vilayetindeki Fransız askerlerinin kaçırılanları bulmak için seferber olduğu bildirildi.