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Dünya

AFGANİSTAN'DA 2 DANİMARKALI ASKER ÖLDÜ KOPENHAG (A.A)

08 Ağustos 2010 00:49

-AFGANİSTAN'DA 2 DANİMARKALI ASKER ÖLDÜ KOPENHAG (A.A) - 07.08.2010 - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 Danimarkalı asker öldü. Danimarka ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin aracının yola yerleştirilen bombaya çarptığı belirtildi. Saldırıda 2'si ağır, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Danimarka, Afganistan'da ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine katıldığı 2002'den bu yana 30'dan fazla askerini kaybetti. Danimarka'nın Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 700 askeri bulunuyor.

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