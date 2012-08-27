Afganistan'da 17 sivil başı kesilerek öldürüldü

NATO'nun 200'den fazla üssünü kapatacağını duyurduğu Afganistan'da şiddet olayları artmaya devam ederken, Helmand bölgesinde 17 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Köylülerin pazar günü Helmand'ın güneyindeki Musa Kale bölgesinde öldürüldüğünü ve sivillerin arasıda iki kadının da bulunduğu açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Helmand bölgesi yerel hükümet sözcüsü Davut Ahmedi, ikisi kadın olmak üzere 17 köylünün başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Ahmedi, bu olayın arkasında kimlerin olduğunu bilmediklerini, soruşturmanın devam ettiğini söylerken köylülerin dans edip, müzik dinledikleri için Taliban tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Katliamın gerçekleştirildiği Kajaki bölgesi, Taliban'ın kontrolünde bulunuyor.

Bölgede yaşayan bir Afgan köylü, Ramazan ayında Taliban'ın kontrolündeki bölgede baş kesme vakalarının arttığını söyledi. Afgan köylü, bir ay içinde 3 kişinin başları kesilerek infaz edildiğini belirtti.



Pazar günü aynı bölgede isyancıların bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda ise 10 Afgan askeri ölmüştü.



'İçeriden' saldırıda 10 ölü



Taliban, Afganistan'ın Helmand eyaletine bağlı Vaşir bölgesinde bulunan bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 11 Afgan askeri öldürüldü, 4'ü de yaralandı.

Helmand Valilik sözcüsü Davud Ahmedi, olayda 5 askerin de kaçırıldığını veya saldırıyı düzenleyenlere katıldığının sanıldığını da söyledi.

Afganistan'ın doğusunda da, NATO komutasında görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) mensup 2 asker, bir Afgan askerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

NATO sözcüsü Alman ordusundan Yarbay Hagen Messer, Afganistan'ın Laghman eyaletinde meydana gelen olayın, NATO ve Afgan yetkililerce soruşturulduğunu söyledi. Messer olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Ülkedeki NATO güçleriyle Afgan ordusu arasında koordinasyon sağlayan ekibin yetkililerinden Albay Muhammed İsmail Hotak, saldırıda 10 askerin öldüğünü ve olayın soruşturulduğunu söylemekle yetindi.

Ülkenin doğusundaki Laghman eyaletinde de bir Afgan askerin, iki NATO askerini öldürdüğü açıklandı.

Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF), saldırgan askerin vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bu yıl içinde 42 ISAF personeli, Afgan güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü.

2001'deki uluslararası müdahale ile iktidardan uzaklaştırılan Taliban militanlarına karşı mücadelede, 350 bin kişilik Afgan ordusuna NATO komutasındaki yaklaşık 130 bin personel destek veriyor. (BBC Türkçe)