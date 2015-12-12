Afganistan’da 12 saatlik çatışma



İspanya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin misafirhanesi önünde dün akşam saatlerinde önce patlayıcı yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Patlama sırasında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ardından üç silahlı Taliban militanı, Afgan ve İspanyol güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı. Yaklaşık 12 saat süren çatışma cumartesi sabahın erken saatlerinde sona erdi.

Kabil polisi sözcüsü Başir Mücahid saldırılarda 2 İspanyol güvenlik görevlisi ve 4 Afgan polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıları düzenleyen 4 Taliban militanı da güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

İspanyol hükümeti, büyükelçilik çalışanlarının bölgeden çıkarıldığını ve tedavi altına alındığını duyurdu. Çatışmalar sırasında çevre binalarda mahsur kalan 47 kişi kurtarılırken, 9 Afganistan vatandaşı ve 1 polis memuru yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban salı ve çarşamba günü de Kandahar'daki ülkenin en büyük ikinci havalimanına saldırı düzenlemişti. Saldırıda 11'i Taliban olmak üzere 61 kişi hayatını kaybetmişti.