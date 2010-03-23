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Afganistan'da 1 Türk askeri şehit oldu 3 asker yaralandı

Afganistan'da meydana gelen helikopter kazasında 1 Türk askeri şehit oldu, 3 asker de kazadan yaralı olarak kurtuldu.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bir NATO helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 1 Türk askerinin şehit olduğu, 3'ünün de yaralandığı bildirildi.

AFP haber ajansına konuşan Meydan Vardak vilayeti valilik sözcüsü Seyidullah Şahid, düşen helikopterin içindeki bir Türk askerinin şehit olduğu, 3'ünün yaralandığını söyledi.

Şahid yaralı askerlerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Associated Press haber ajansına bilgi veren polis yetkilisi Mirzak Han ise Vardak'taki bir üsse inmeye çalışırken teknik sorunlar sebebiyle bir dağa çarptığını söyledi.

Afganistan'da NATO öncülüğünde görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü ise haberle ilgili açıklamada bulunmadı.


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