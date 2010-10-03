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Dünya

AFGANİSTAN'A SÜRPRİZ ZİYARET ANKARA (A.A)

03 Ekim 2010 11:27

-AFGANİSTAN'A SÜRPRİZ ZİYARET ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Avustralya'nın kadın Başbakanı Julia Gillard, ilk yurtdışı gezisinde Afganistan'a sürpriz ziyarette bulundu. Hindustan Times'ın haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ülkedeki uluslararası güçlerin komutanı Amerikalı Orgeneral David petraeus ile bir araya gelen Gillard, Afganistan'da ABD önderliğindeki misyona destek sözü verdi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile de bir araya gelecek olan Gillard, Kabil temaslarından önce ülkenin güneyindeki Uruzgan'da Avustralyalı askerleri ziyaret etti. Askerlerle yemek yiyerek futbol maçı izleyen Gillard, yerel komutanlardan da ülkedeki durumla ilgili bilgi aldı. Gillard'ın, Avrupa ziyareti öncesi Afganistan'a uğradığı kaydedildi. Gillard'ın Avustralya'nın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma talebiyle ilgili olarak FİFA Başkanı Sepp Blatter ile Zürih'te bir araya geleceği, ayrıca 3 gün sürecek Asya ve Avrupa liderleri zirvesinden önce Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile Afganistan konusunu görüşeceği bildirildi. Afganistan'da savaşın başladığı 2001'den bu yana 21 askerini kaybeden Avustralya'nın bu ülkede 1550 kadar askeri bulunuyor.

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