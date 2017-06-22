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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'a sınır dışılar devam edecek

Alman Hükümeti'nin, eleştirilere rağmen mülteci başvuruları reddedilen Afganları sınır dışı etmeyi sürdüreceği bildirildi. İnsan hakları örgütleri "oldubittiyle insan hayatının tehlikeye atıldığını" savunuyor.

22 Haziran 2017 14:37

Alman basınında, Federal Hükümet’in iltica başvurusu ret edilen Afganların sınır dışı edilerek, güvenlik şartlarının kötüleştiği ülkelerine gönderilmesini planlandığına yer verildi.

Spiegel Online ve Kuzey Alman Radyoları NDR'in, Afganların önümüzdeki Çarşamba günü Lepizig'ten uçakla Kâbil'e gönderileceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sınır dışı etme kararıyla ilgili bilgi vermedi. Bakanlık muhtemel protesto gösterilerine ve işlemin geciktirilmesine mahal vermemek için bu konuda açıklama yapmıyor.

Bakanlığın NDR'e, Afganistan'a yapılan mülteci geri gönderme işlemlerinin tamamen askıya alınmadığını belirttiği bildirildi. Açıklamada, suçlu, tehlikeli görülen ve kimliklerini gizli tutanların Afganistan'a iadelerine devam edileceği belirtildi.

Alman Hükümeti Mayıs ayında Kâbil'deki Alman Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen ve en az 150 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırı nedeniyle, Almanya'da suç işlemiş olanlarla tehlikeli olarak sınıflandırılanlar haricindeki sınır dışı etme işlemlerine ara verileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki durumla ilgili değerlendirmelerini Temmuz ayında açıklayacağı öğrenildi.

Sınır dışı kararına tepki

Federal Hükümet sınır dışı etmelere şimdiye kadar Afganistan'da mülteci adaylarının sığınabilecekleri güvenli bölgeler bulunmasını gerekçe göstermekteydi. Taliban'ın saldırılarını arttırması nedeniyle Afganların ülkelerine gönderilmeleri eleştiriliyor.

Pro Asyl adlı insan hakları örgütü Almanya'ya sığınan Afganların geri gönderilmesini protesto etti.

Örgütün yöneticisi Günter Burkhardt "Afganistan'daki durum belliyken bir sonraki uçağın kaldırılacak olması tasavvur ve tahammül sınırlarını zorlamaktadır”, dedi. Burkhardt, "oldubittiye getirilip insanlar hayati tehlikeye atılmadan önce Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki güvenlik şartlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini, söyledi.

İnsan hakları savunucusu “yalnız yaşayan gençlerin Afganistan'a geri gönderilmesini yanlış bulduklarını ve bunun suçlular ve sahte kimlikle Almanya'ya gelenler için de geçerli olduğunu”, sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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