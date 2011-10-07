-Afganistan'a IMF kredisi WASHINGTON (A.A) - 07.10.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Afganistan, 129 milyon dolarlık bir kredi için ön anlaşmaya vardı. Afgan hükümetinin ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla verilecek 3 yıllık kredinin IMF yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. IMF'nin Afganistan'a verilecek krediyi Kasım ayında görüşmesi bekleniyor. IMF, bugün yaptığı açıklamada, Afgan hükümetinin geçen yıl kötü yönetim ve verilen tartışmalı krediler nedeniyle batma noktasına gelen Kabil Bankası ile ilgili krizi yönetmede önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Adı yolsuzluk skandalına karışan bankaya, geçen yıl Afgan Merkez Bankası el koymuştu. Bankanın iki eski yöneticisi de yüz milyonlarca doları zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla halen cezaevinde bulunuyor. Geçen Haziran ayında, IMF Aganistan'a yapılacak 70 milyon dolarlık yeniden yapılandırma ödemesini durdurmuştu. IMF'nin ödemeyi durdurma sebebi, Afgan hükümetinin banka krizini yönetmesi ile ilgili hoşnutsuzluktu.