T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Afganistan'a IMF kredisi WASHINGTON (A.A)

07 Ekim 2011 04:10

-Afganistan'a IMF kredisi  WASHINGTON (A.A) - 07.10.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Afganistan, 129 milyon dolarlık bir kredi için ön anlaşmaya vardı. Afgan hükümetinin ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla verilecek 3 yıllık kredinin IMF yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. IMF'nin Afganistan'a verilecek krediyi Kasım ayında görüşmesi bekleniyor. IMF, bugün yaptığı açıklamada, Afgan hükümetinin geçen yıl kötü yönetim ve verilen tartışmalı krediler nedeniyle batma noktasına gelen Kabil Bankası ile ilgili krizi yönetmede önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Adı yolsuzluk skandalına karışan bankaya, geçen yıl Afgan Merkez Bankası el koymuştu. Bankanın iki eski yöneticisi de yüz milyonlarca doları zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla halen cezaevinde bulunuyor. Geçen Haziran ayında, IMF Aganistan'a yapılacak 70 milyon dolarlık yeniden yapılandırma ödemesini durdurmuştu. IMF'nin ödemeyi durdurma sebebi, Afgan hükümetinin banka krizini yönetmesi ile ilgili hoşnutsuzluktu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24