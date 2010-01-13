Afganistan'a 3 bin asker gidecek

T24- Başkan Barack Obama’nın yeni Afganistan strateji kapsamında Savunma Bakanlığı Afganistan’a üç bin ek asker sevk ediyor.



Pentagon sözcülüğünden yapılan açıklamada Fort Hood askeri Üssünden gönderilecek 2600 askere 500 adet destek timi ilave edilecek.



Bu arada NATO, Helmand’da, dün, pilotsuz uçaklarla düzenlenen iki ayrı saldırıda 16 militanın öldürüldüğünü açıkladı.Saldırılarda sivil halkın zarar görmediği de kaydedildi.



Öte yandan NATO, aynı bölgede askerlerin gösteri düzenleyen halka ateş açtığı iddialarını yalanladı. Açıklamada halka ateş açanın askerler arasına saklanmış bir militan olduğu kaydedildi.



Askerlerin militanı tespit ederek öldürdüğü belirtiliyor.