Afganistan'a 17 bin ek asker daha

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'a 17 bin ek Amerikan askeri gönderilmesine onay verdi.



Denver'da bulunan Barack Obama'nın imzasıyla karar yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının artırılması konusundaki kararın ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile iletişim içinde alındığını kaydetti.

Obama'nın kararı imzaladığı ise Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs tarafından, Obama ile Denver'da bulunan gazetecilere açıklandı. Kararın ardından Obama, yazılı bir açıklama yaparak, "Bu artış, acil bir biçimde ihtiyaç duyduğu stratejik dikkat, kaynak ve yönden yoksun kalan Afganistan'daki giderek kötüleşen durumu istikrara kavuşturmak için gerekliydi" dedi.



17 bin ek ABD askerinin Afganistan'a gönderilmesiyle ilgili düzenlemelerin gelecek aylarda yapılması öngörülüyor.

Obama daha önce, Afganistan politikasını 2 ay gözden geçireceğini söylemişti, ancak Afganistan'daki durumun aciliyeti nedeniyle, bu gözden geçirmenin tamamlanmasından önce 17 bin ek askerin gönderilmesine onay verdi. Bu kararda, sahadaki komutanların etkisi olduğu belirtiliyor.



Amerikalı komutanların, havaların düzelmesiyle birlikte Afganistan'daki çatışmaların

şiddetleneceği gerekçesiyle acilen takviye asker istedikleri kaydedildi. Ağustos ayında Afganistan'da yapılacak seçimlerden önce gönderilecek ek askerlerin, ülkede güvenlik durumunun düzene konulmasına yardımcı olması umuluyor. Irak'taki askerlerin çekilmesi konusu gündemde olmasına karşın, Afganistan'a gidecek ABD askerlerinin, Irak'takiler arasından olmayacağı belirtiliyor. Afganistan'a gidecek 17 bin askerin, ABD Kara Kuvvetleri'nden ve ABD deniz piyadelerinden oluşması öngörülüyor.