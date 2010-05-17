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Dünya

Afganistan'a 11 ton yardım

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel felaketinden etkilenen Afganistan'ın Cevizcan Vilayeti'ne 11 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Mayısta meydana gelen sel felaketinden yaklaşık 2 bin 500 ailenin etkilenmesi üzerine Afganistan'ın Cevizcan Valisi'nin Türkiye'den insani yardım talebinde bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri ve Kızılay Genel Başkanlığı arasında sağlanan
koordinasyon sonucu, bugün saat 08.00'de Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan bir uçağın Afganistan'a hareket ettiği bildirildi.


Çadır, battaniye ve gıdadan oluşan 11 ton insani yardım malzemesinin bugün 14.30 sularında Mezar-ı Şerif'te olacağı kaydedildi.

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