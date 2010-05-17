Afganistan'a 11 ton yardım

T24- Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Mayısta meydana gelen sel felaketinden yaklaşık 2 bin 500 ailenin etkilenmesi üzerine Afganistan'ın Cevizcan Valisi'nin Türkiye'den insani yardım talebinde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri ve Kızılay Genel Başkanlığı arasında sağlanan

koordinasyon sonucu, bugün saat 08.00'de Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan bir uçağın Afganistan'a hareket ettiği bildirildi.



Çadır, battaniye ve gıdadan oluşan 11 ton insani yardım malzemesinin bugün 14.30 sularında Mezar-ı Şerif'te olacağı kaydedildi.