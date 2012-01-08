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Dünya

Afganistan Yunanistan'da büyükelçilik açıyor KABİL (A.A)

08 Ocak 2012 14:38

-Afganistan Yunanistan'da büyükelçilik açıyor KABİL (A.A) - 08.01.2012 - Afganistan'ın gelecek birkaç ay içinde Yunanistan'da büyükelçilik açacağı bildirildi.  Afganistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Canan Musazay, Afganistan'ın Atina Büyükelçiliği'nin Mart ayı sonuna kadar açılması gerektiğini, Kabil'in aynı zamanda Bulgaristan'daki büyükelçiliğini kapatacağını söyledi.  Musazay, Yunanistan'a her yıl 50 bin civarında Afganın yasadışı yollardan girdiğini belirterek, Afgan resmi heyetinin, geçen yıl sonunda ülkelerine dönmek isteyen 650 Afgana pasaport sağladığını ve Yunan yetkilileri, ülkeye yasadışı girdikleri için tutuklu merkezlerinde bulunan 100 Afganın serbest bırakılması konusunda ikna ettiğini kaydetti. Yunanistan'ın, Ortadoğu ile Cezayir, Pakistan, Somali, Irak ve Afganistan'dan gelen ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin ana giriş noktası olduğu biliniyor.

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