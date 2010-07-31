Afganistan ve Pakistan sele teslim: en az 865 ölü...

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80 yılın en büyük afeti

Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü geçti

Yağışlar Afganistanı da vurdu: 65 kişi öldü

Pakistan'da ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısını vuran aşırı yağışlar bölgede birçok nehirin taşmasına neden olurken, köyler, yollar, köprüler sular altında kaldı. Elektrik çarpmalarını önlemek için bazı nakil hatlarına enerji verilmemeye başlandı. Yardım çalışmaları için Pakistan ordusu da devreye girdi.Bölgede seyahat eden James Wilcox, dün (30 Temmuz 2010) Peşaver'den İslamabad'a gitmek için otobüse bindiğini, yolda Kabil Nehri'nin ne kadar taştığının görülebildiğini söylüyordu.Yetkililer bölgenin 1929 yılından bu yana bu ölçekte yağış almadığını belirtirken, meteroloji uzmanları yağışların süreceğini açıkladı. Sellerden en çok ülkenin kuzeybatısı etkilenirken, güneybatıdaki Belucistan ve Pencap bölgeleri de yağışlardan zarar gördü.Sel ve su baskınları dolayısıyla yaklaşık yarım milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı tahmin edilirken, yüzlerce kişinin boğulduğu ya da suya kapıldığı, pek çoklarının da heyelanlar veya çöken binalar öldüğü bildirildi.Hayber-Paktunva Eyaleti Enformasyon Bakanı Mian İftikar Hüseyin, sel felaketinden etkilenen kuzeybatıdaki farklı illerden gelen bilgilerin ölü sayısının 800'den fazla olduğuna işaret ettiğini söyledi.Mağdurların büyük bölümünün, daha ucuz olduğu sel ve heyelana açık bölgelerde yaşamak durumunda olan kırsal ve yoksul kesimdekiler olduğu belirtildi. Alçak yerlerde yaşayanlara, yağış süreceği için daha yüksek ve güvenli kesimlere gitme çağrısı yapıldı.Havayolu yetkilileri de İslamabad'da Çarşamba günü 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında elverişsiz hava koşullarının rol oynamış olabileceğini belirtti.Muson yağışları Pakistan'ın komşusu Afganistan'ı da vururken, ülkenin kuzeydoğusunun etkilendiği şidditel yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 65 kişi hayatını kaybetti.Afganistan Ulusal Afet Yönetim Merkezi başkanı Abdul Matin Edrok, 10 kişinin de yaralandığın ve binden fazla ailenin selden etkilendiğini açıkladı.