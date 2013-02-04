Afganistan ve Pakistan: '6 ayda barış' hedefi

İngiltere'de biraraya gelen Afganistan ve Pakistan liderleri, Afganistan'da 6 ay içinde barışın sağlanması hedefi doğrultusunda çalışacaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşmelerinin ardından, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, bu hedefin gerçekleşmesi için "gereken tüm önlemleri alacaklarını" söyledi.

Ticaret ve sınır idaresi de dahil olmak üzere, ekonomi ve güvenlik alanında ilişkilerin pekiştirilmesi için bu yıl içerisinde bir anlaşma imzalamayı hedeflediklerini ifade eden iki lider, ülkeleri arasında stratejik ortaklık amacını teyit etti.

Üçüncüsü yapılan üçlü görüşmeleri İngiltere geçen yıl başlatmış, ilk görüşme Kabil'de, ikincisi ise New York'ta yapılmıştı.

Bu görüşmelerde dışişleri bakanları, askeri liderler ve istihbarat şefleri de ilk kez hazır bulundu.

BBC Türkçe'de yer alana habere göre, Karzai ve Zerdari ile birlikte yaptığı basın toplantısında Cameron, görüşmelerin Afganistan ve Pakistan arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Afganistan önderliğinde bir barış süreci konusunda yoğunlaştığını ve "daha önce görülmemiş bir işbirliği düzeyi"nin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Güvensizliğin aşılması

Barış müzakerelerini başlatmak üzere Afganistan'ın, Katar'ın başkenti Doha'da bir temsilcilik açacağı, aynı şeyi Taliban'ın da yapması doğrultusunda çağrıda bulunulduğu açıklandı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki tarihsel güvensizliğin temel sorunlardan biri olduğu, ancak Pakistan'ın bazı Taliban mahkumlarını serbest bırakmasını Afganistan'ın olumlu karşıladığını bildiriyor

Ancak Afganistan, barış görüşemelerine katılması konusunda Taliban'ı ikna etmesi için, komuta kademesinde ikinci sırada olan ve Pakistan'da hala hapiste olan Molla Baaradar'ı da serbest bırakmasını istiyor.

Pakistan'ın talepleri

Pakistan, 1989'da Sovyet birlikleri Afganistan'dan çekildiğinde yaşananların tekrar yaşanmasını istemiyor. Pakistan, Kabil'de yönetimin "dost olmayan" ellere geçmesinden ve bunun batı sınırlarında Hindistan'ın etkisinin artmasına neden olmasından kaygılanıyor.

Pakistan, NATO birlikleri 2014 sonunda çekilmeden önce Afganistan ile sınırının güvenli hale gelmesini, Afganistan'da aktif militanların başlattığını düşündüğü Belucistan eyaletindeki ayaklanmanın son bulmasını ve her iki ülkedeki Pakistan karşıtı gerillalara karşı koordineli eylem istiyor.