Afganistan Ulusal Ordusu komutanlarından General Sami Sadat, New York Times'a yazdı: "Siyaset ve liderler tarafından ihanete uğradık"

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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi üzerine “Afgan ordusunun savaşmayı bıraktığı” tartışmaları gündeme gelirken Ulusal Ordu komutanlarından General Sami Sadat, ordunun çöküşü üzerine kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban’la 2020’de yaptığı anlaşmadan bugüne, Afgan ordusunun ABD ve Afganistan liderleri tarafından “ihanete uğradığını” yazdı.

The New York Times’ta konuk yazar olarak “Bu yıl Afgan askerlerinin komutanlığını yaptım. İhanete uğradık” başlıklı makalesini paylaşan General Sami Sadat , son üç buçuk ay boyunca Afganistan’ın Helmand vilayetinde Taliban’a karşı aktif mücadele içinde olduğunu anlattı.

Kabil’in düşmesinden hemen önce Afganistan özel güçlerini yönetmek üzere başkente çağrıldığını anlatan Sadat “15 Ağustos’ta savaşmaya hazır bir şekilde Kabil’e ulaştım. Durumun ne kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Daha sonra (Cumhurbaşkanı) Eşref Gani bana Kabil’in güvenliğini sağlamak üzere ek görev verdi. Ancak bunu yapacak şansım bile olmadı, Taliban içeri giriyordu ve Gani ülkeden kaçmıştı.” dedi.

General Sadat, Kabil’in düşüşünden sonra yaşanan kaosa değinerek ABD Başkanı Joe Biden’ın “Afgan ordusunun çatışmak istemediği bir savaşta ABD askerleri savaşmamalı” sözlerini hatırlattı.

Biden’ın sözlerine tepki gösteren General, şöyle yazdı:

“Afgan ordusunun savaşma isteğini kaybettiği doğru. Ama bunun nedeni sizin, ABD müttefiklerinizin bize yaşattığı terk etme hissi ve son aylarda Biden’ın kelimelerinde yansıyan saygısız ve vefasız ton. Afgan ordusunun da suçlu tarafları var. İnsan kayırma, bürokrasi gibi kendi problemleri vardı ancak savaşmayı bıraktık çünkü ortaklarımız bıraktı.

Başkan Biden ve Batılı yetkililerin çökmeden dolayı altta yatan sorunlarda söz etmeden Afgan ordusunu sorumlu tutması bana acı veriyor. Kabil ve Washington’daki siyasi bölünmeler orduyu boğdu ve işlerimizi yapma kapasitemizi sınırladı. ABD’nin yıllardır bize sağladığı savaş lojistik desteğini kaybetmek bizi engelledi. ABD ve Afgan liderliğinden açık bir yönlendirmenin eksikliği de aynı şekilde. “

“Cesurca ve sonuna kadar savaştık” diyen General, Afgan ordusunun çökmesine dair üç neden sıraladı. İlk nedenin Trump’ın 2020’de Doha’da Taliban’la yaptığı barış anlaşması olduğunu söyleyen Sadat, ikinci nedenin lojistik ve bakım desteklerini kaybetmeleri, üçüncünün ise Afganistan hükûmeti ve ordudaki yolsuzluklar olduğunu söyledi.

Sadat,“Üçüncü sebep üzerinde durmadan edemiyorum. ABD’nin hükûmeti ve orduyu çürüten belgelenmiş yolsuzluk üzerine yapabileceği çok şey vardi. Bu gerçekten bizim ulusal trajedimiz. Ordu dahil olmak üzere liderlerimizin çoğu kişisel bağlarla görevlerine atanmıştı. Bu atamaların ordu üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Sadat, Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirdiği güne kadar sahada süren çatışmalarda askerlerin moral olarak giderek düştüğünü söyleyerek “Siyaset ve liderler tarafından ihanete uğradık” dedi.