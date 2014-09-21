Afganistan ulusal birlik hükümeti



Afganistan'da devlet başkanlığı için yarışan eski Maliye Bakanı Eşref Gani ve eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah, başkent Kabil'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Törene devlet başkanlığını devretmeye hazırlanan Hamid Karzai de katıldı.

Devlet başkanlığı seçiminin haziran ayında yapılan ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Eşref Gani kazandı. Bugün açıklanması öngörülen resmi sonuçlarla Gani'nin galibiyetinin kesinleşmesi ve devlet başkanlığı koltuğuna oturması bekleniyor.

Yapılan anlaşma uyarınca, Abdullah'ın da hükümetin başına başbakanlık yetkilerine sahip olacak bir isim ataması öngörülüyor. Bu ismin de kendisi olacağı söyleniyor.

Sekiz adayın yarıştığı ilk tur devlet başkanlığı seçimi 5 Nisan'da yapılmıştı, ancak adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci turun ardından da Gani ve Abdullah birbirini yolsuzluk yapmakla suçlamıştı. Bu nedenle oylar yeniden sayıldı.

Ulusal birlik hükümetinin kurulması için de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry arabuluculuk girişimlerinde bulundu.