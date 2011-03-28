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Dünya

AFGANİSTAN ŞİDDETLİ PATLAMAYLA UYANDI KABİL (A.A)

28 Mart 2011 12:54

-AFGANİSTAN ŞİDDETLİ PATLAMAYLA UYANDI KABİL (A.A) - 28.03.2011 - Afganistan'ın doğusundaki Paktika ilinin Barmal bölgesinde bomba yüklü kamyonun havaya uçurulması sonucu 13 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı yol inşaatı yapan bir şirketin önünde düzenlendi ve ölenlerin tümü işçi. Afgan askerilerinin ve Amerikalı-NATO mensubu askerlerin bölgede olmadığı kaydedildi. Taliban örgütünden Zebiyullah Mücahid, Afgan ordusu-NATO işbirliğine karşı düzenlenen saldırıda kullanılan kamyonun intihar eylemcisi tarafından havaya uçurulduğunu söyledi. NATO askerleriyle Afgan askerleri, ölü ve yaralıları hastanelere taşıdı.

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