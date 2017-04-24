Afganistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı istifa etti

Taliban'ın Afganistan'da bir askeri üsse saldırmasıyla 140 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Afganistan Savunma Bakanı Abdullah Habibi ve Genelkurmay Başkanı Qadam Shah Shahim istifa etti.

DHA'nın haberine göre yetkililer tarafından yapılan açıklamada Taliban'ın, bugüne kadar bir Afganistan askeri karargâhına yapılan en ölümcül saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Afgan askeri üniforması giyen 10 Taliban militanı kullandıkları askeri araçla karargâhın içine girerek yemek yiyen askerlerin üzerine ateş açtı. Militanların saldırıda tüfekler ve el bombaları kullandıkları belirtildi. Mezar-ı Şerif şehrinden bir yetkili, en az 140 askerin hayatını kaybettiğini söylerken, başka yetkililer ölü sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Afganistan’da öldürülen Taliban liderlerinin intikamının alındığını söyledi.