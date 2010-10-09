-AFGANİSTAN SAVAŞI 10. YILINDA KABİL (A.A) - 09.10.2010 - ABD'nin, 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttuğu El Kaide örgütünü gerekçe göstererek müttefikleriyle 2001 yılında girdiği Afganistan'da savaş 10. yılına girerken, asker ve sivil kayıplar artmaya devam ediyor. Afganistan'da bugün, NATO öncülüğünde görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nden (ISAF) 4 İtalyan askeri daha hayatını kaybetti. İtalyan askerlerin Farah vilayetinde pusuya düşürülüp öldürülmesinden sonra ekim ayında Afganistan'da hayatını kaybeden yabancı askerlerin sayısı 24'i buldu. Yabancı askerlerin en çok kayıp verdiği 2010'da ise hayatını kaybeden yabancı güçlerin sayısı 570'i geçti. Amerikan işgalinin başladığı 7 Ekim 2001'den beri ölen yabancı askerlerin sayısı ise 2012'yi buldu. Bu askerlerin yarısından fazlası son iki yılda hayatını yitirdi, 2009'daki kayıp ise 521'di. Afganistan'da halen 100 bini Amerikan olmak üzere 150 bin yabancı asker bulunuyor. Bu ülkedeki çok uluslu güce önemli katkı sağlayan ülkelerin yöneticileri ise askerleri çekmeleri için yoğun baskı altında bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama iktidara geldikten sonra Afganistan stratejisini değiştirerek daha fazla asker gönderme kararı almış, aralık ayında 30 bin takviye askerin Afganistan'a gönderilmesi talimatını vermiş, askerlerin son grubu da kısa süre önce bu ülkeye ulaşmıştı. Obama, 2011 yılının Temmuz ayında askerleri çekmeye başlayacağını, yavaş yavaş ülkenin güvenliğini Afgan güçlerine teslim edeceğini söylemişti. Obama'nın güvenlik hedeflerine rağmen Afganistan'daki sivil ölümlerinin de önemli ölçüde arttığı bildiriliyor. BM'nin yıl ortasında yayımladığı bir rapora göre, 2010 yılının ilk yarısında şiddet olaylarında ölen Afgan sivillerin sayısı yüzde 31 oranında yükseldi.