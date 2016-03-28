Afganistan parlamentosuna roketli saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki yeni parlamento binası etrafına 4 adet roketin düştüğü bildirildi.



Reuters'da yer alan habere göre; Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sedik Sediki, Pajhwok haber ajansına yaptığı açıklamada 4 adet roketin yeni meclis binası etrafına düştüğünü onaylarken, olayda kimseye zarar gelmediğini açıkladı.



Ülke genelindeki güvenlik sorunları sebebiyle bugün meclise İçişleri Bakan Vekili Tac Muhammed Cahit, Ulusal Güvenlik Müdürü Muhammed Mesut Andarabi ve Afgan Ordusu Genelkurmay Başkanı Kademşah Şehim çağırılmıştı. Güvenlik yetkililerinin meclis binasına girmesinin ardından 4 adet roket yeni meclis binası etrafına düştü.



Öte yandan Taliban roket saldırısını üstlendiğini ifade ederken, olayda ölü ve yaralı olduğunu öne sürdü.