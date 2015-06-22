Afganistan Parlamentosu'na intihar saldırısı, çatışmalar sürüyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında bulunan Afgan Parlamentosu’nun önünde bombalı saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından silahlı militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sedik Sedikki, bir kez patlama meydana geldiğini belirtirken, uluslararası haber ajansları en az 4 patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Taliban'ın açıklamasında militanların bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Önce intihar saldırısı, sonra yaylım ateşi

Üst düzey polis yetkilisi Vahit Amerhil, intihar saldırısının ardından, parlamentonun yakınında inşaat halindeki bir binadan Taliban militanlarının ateş açmaya başladıklarını, buna karşılık veren güvenlik güçleri ile çatışmanın devam ettiğini söyledi.

Parlamentodan canlı yayın yapılıyordu

Reuters’ın haberine göre, patlamaların yaşandığı esnada televizyon parlamentodan canlı yayın yapıyordu. Olayın ardından binadakilerin tahliye edildiği görüldü. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaç patlama oldu?

Associated Press, bina dışında dört patlamanın yaşandığını duyururken, bölgedeki gazeteciler ise altı patlamanın duyulduğunu belirtti. Al Jazeera’den Jennifer Glasse, “Şu anda parlamento boş ve dumanla kaplı” dedi.