T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan, Pakistan'ı "ikili oynamakla" suçladı ANKARA (A.A)

04 Ekim 2011 13:29

-Afganistan, Pakistan'ı "ikili oynamakla" suçladı ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Pakistan'ın ülkesindeki silahlı gruplarla mücadelede işbirliği yapmadığını belirterek, İslamabad yönetimini "ikili oynamakla" suçladı. Televizyondan halka seslenen Karzai, sınır ötesi aşırı dinci tehditlerle mücadele etmek umudunu taşıyarak Pakistan ile her zaman dostluk ilişkisi istediğini, ancak komşu ülke Pakistan'ın terörizmi bir araç olarak kullanmaya devam ederek umudunu kırdığını söyledi. "Pakistan, barış ve güvenliği tesis etmek için bizimle işbirliği yapmadı" diye konuşan Karzai, ülkesinin Taliban ile barış planlarını gözden geçireceğini ve bundan böyle Taliban'a bağlı gruplar yerine hükümetlerle görüşeceğini belirtti. Karzai, barış çabalarının başarısız olduğunu da kabul etti ve önerilerinin daha fazla şiddet ve cinayetlerle karşılık gördüğünü ifade etti.  Karzai, "Barış için tek taraflı arzu çözüm getirmez. Barış, sadece ona inananlar sayesinde elde edilebilir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24