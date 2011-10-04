-Afganistan, Pakistan'ı "ikili oynamakla" suçladı ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Pakistan'ın ülkesindeki silahlı gruplarla mücadelede işbirliği yapmadığını belirterek, İslamabad yönetimini "ikili oynamakla" suçladı. Televizyondan halka seslenen Karzai, sınır ötesi aşırı dinci tehditlerle mücadele etmek umudunu taşıyarak Pakistan ile her zaman dostluk ilişkisi istediğini, ancak komşu ülke Pakistan'ın terörizmi bir araç olarak kullanmaya devam ederek umudunu kırdığını söyledi. "Pakistan, barış ve güvenliği tesis etmek için bizimle işbirliği yapmadı" diye konuşan Karzai, ülkesinin Taliban ile barış planlarını gözden geçireceğini ve bundan böyle Taliban'a bağlı gruplar yerine hükümetlerle görüşeceğini belirtti. Karzai, barış çabalarının başarısız olduğunu da kabul etti ve önerilerinin daha fazla şiddet ve cinayetlerle karşılık gördüğünü ifade etti. Karzai, "Barış için tek taraflı arzu çözüm getirmez. Barış, sadece ona inananlar sayesinde elde edilebilir" dedi.