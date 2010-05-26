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Dünya

Afganistan NATO üssü yakınlarında patlama

Afganistan'ın Kandahar kentinde bomba yüklü bir aracın havaya uçurulması nedeniyle bir patlama meydana geldi.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- Afganistan'ın Kandahar kentinde NATO üssü yakınlarında bomba yüklü bir aracın havaya uçurulmasıyla bir patlama meydana geldiği bildirildi.


Muhammed Şah Faruki adlı polis yetkilisi, Nathan Smith Kampı yakınlarındaki patlamanın nedeninin bomba yüklü bir aracın havaya uçurulması olduğunu söyledi.


Kandahar ve Afganistan'ın güneyinin güvenliğinden sorumlu Muhammed Şefik Afzali ise bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.


Görgü tanıkları ise patlamada 8 aracın hasar gördüğünü belirtti.


Afganistan'daki kalkınma projeleri için kullanılan kampın genellikle Kanadalı ve Amerikalı askerlerle işçilere ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

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