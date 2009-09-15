Afganistan Merkel'i zora soktu!

Almanya'nın başbakan adaylarından Dışişleri Bakanı Steinmeier, Afganistan'daki saldırıdan bir hafta sonraki televizyon tartışmasında Başbakan'ın önüne geçti.

Almanya'da 27 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Angela Merkel (CDU) ve SPD'li başbakan adayı olan Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, önceki akşam televizyon "düellosunda" karşı karşıya geldiler. Tartışma sonucunda özellikle Afganistan'da geçen hafta olan ve 90'a yakın kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında Merkel oy kaybetmiş görünüyor. Halkın büyük bölümünün Afganistan'daki askerlerin çekilmesini istediği Almanya'da, bu tartışmanın Steinmeier'a yarayabileceği belirtiliyor. Başbakan Merkel, halen süren koalisyon hükümetinin devamından yana olmadığını söylerken, "Başka bir partiyle, farklı bir koalisyon hedefliyoruz" dedi. Merkel, bunun için de Hür Demokrat Parti'nin (FDP) daha uygun bir ortak olduğunu kaydetti. Rakibi Steinmeier ise, Sol Parti ile kesinlikle koalisyon düşünülmediğini söyledi.

20 puan gerideydi atağa kalktı

Alman ZDF kanalının anketinde Steinmeier'in Başbakan rakibi Merkel'den 10 puan önde olduğu belirlendi. Ankete katılanların yüzde 31'i Steinmeier'i daha iyi bulduğunu söylerken, Merkel'i önde görenlerin oranı sadece yüzde 21 oldu. Yüzde 48'i ise, düellonun galibi olmadığını savundu. Daha birkaç hafta öncesine kadar 20 puan geride olan Dışişleri Bakanı'nın, son Afgan saldırısının Merkel'i zora sokması sonrasında atağa geçtiği belirtildi. Tartışmada Afganistan üzerine yoğunlaşan ve 4 yıl içinde askerlerin çekilmesini isteyen Steinmeier, "Oraya terör saldırılarını önlemek için gittik. Ancak sonsuza kadar kalmak istemeyiz. Sonraki hükümetin en önemli kararı geri çekilme olacaktır" dedi. Afganistan'da halen 4 bin asker bulunuyor. Merkel ise geri çekilmeyi gündeme getirmeden çok zorlu bir görev yürüttüklerini kaydetti.

Ben daha iyi bir alternatifim

Steinmeier, "Neden başbakan olmak istiyorsunuz" sorusuna ise ilginç bir cevap verdi: "Çünkü daha iyi bir alternatif var. O da benim..." Son anketlerde geride gözükmesine rağmen yarışın sonunun daha açık olduğunu savunan Steinmeier, "Bu ülkenin gelecek için, daha farklı bir siyasete ihtiyacı var. Bu da ancak güçlü bir sosyal demokrasi ile olur" dedi. SPD ile CDU arasında büyük farklar olduğunu savunan Steinmeier, "Biz, asgari ücret uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz, CDU buna karşı. Biz atom enerjisinden vazgeçmek istiyoruz, CDU buna sıcak bakmıyor" diye konuştu.