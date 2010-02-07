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Dünya

Afganistan, kendi kendine yetmek istiyor

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, zorunlu askerlik sistemini tekrar başlatabileceklerini söyledi.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, zorunlu askerlik sistemini tekrar başlatabileceklerini söyledi.

Karzai, bugün 46. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 2015'te yabancı güçlerin desteğine gerek duymadan Afganistan'da güvenliği sağlayabilmek için 2012 yılına kadar 300 bin kişiden oluşan bir ordu ve polis gücü oluşturmak istediğini belirtti.

Afganistan'ın güçlü bir zorunlu askerlik sistemi geleneği olduğunu hatırlatan Karzai, cemaat önderlerinin kendisine "bir tür" zorunlu askerlik sistemine dönmesini tavsiye ettiklerini kaydetti.

Bu arada, ABD'nin Afganistan-Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke, ABD'nin Afganistan'da yönetime karşı savaşan Taliban örgütü ile doğrudan görüşmeler içinde olmadığı bildirildi.

Holbrooke, bu tür bir görüşmenin "askeri başarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini" söyledi.

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