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Dünya

Afganistan-İran sınırında yaşanan petrol tankeri patlaması uzaydan görüldü

14 Şubat 2021 08:30

Afganistan ve İran sınırı üzerinde İslam Qala kasabasında bir petrol tankeri patladı. En az 60 kişinin yaralandığı olayın uzaydan görüldüğü belirtildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Afganistan ve İran sınırında gerçekleşen petrol tankeri patlamasın en az 60 kişi yaralandı, petrol taşıyan 500 kamyon patlamanın ardından yandı.

İki tane ard arda meydana gelen patlamaların Nasa'nın uyduları sayesinde uzaydan görüldüğü tespit edildi. 

Afganistan Ticaret Bakanlığı'ndan Younus Qazizade, patlamanın milyon dolarlık hasara neden olduğunu söyledi. 

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