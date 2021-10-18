Afganistan'ın Rusya Büyükelçisi: Moskova, Taliban rejimini tanıma ihtimallerinin olmadığını söyledi

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Afganistan'ın Batı yanlısı Moskova Büyükelçisi, Rusya'nın kendisine Kabil'deki Taliban rejimini tanıma planları olmadığını söylediğini aktardı.

The Moscow Times'a konuşan Büyükelçi Sayid Cevad, "Rus Dışişleri Bakanlığı bize Taliban rejiminin tanınmasının seçenekler arasında olmadığını söyledi. Böyle bir tanınma gerçekleşene kadar Rusya bizim büyükelçiliğimiz ile çalışacak" dedi.

Cevad, Rusya'daki diplomatik görevine ABD destekli Afganistan hükümeti tarafından atanmıştı ve hala görevini sürdürüyor.

Taliban, ABD, Çin, Pakistan ve Rusya, salı ve çarşamba günlerinde Taliban'ın geleceğini konuşmak için Moskova'da olacak.

Afganistan'ın tamamını kontrol altına alan militan grup, Rusya'nın rejimi tanıması durumunda Moskova Büyükelçiliği'ndeki ekibi değiştirebileceğinin sinyallerini vermişti.

Cevad, daha önce Taliban üyelerini "vahşi katiller" diye nitelendirmişti.