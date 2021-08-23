Afganistan'ın eski İletişim Bakanı, Almanya'da kurye oldu

Afganistan'ın eski İletişim Bakanı Sayed Ahmad Shah Sadaat'ın Almanya'nın Leipzig kentinde Lieferando şirketi için kuryelik yapmaya başladığı görüldü.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, eski İletişim Bakanı Sadaat’ın 2018’e kadar, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin kabinesinde yer aldığı belirtildi. Eski bakanın istifa ettiği, Aralık 2020’de Almanya’nın Leipzig kentine geldiği belirtildi.

Sadaat’ın Lieferando için kuryelik yaptığı, Almanca kursuna gidebilmek için para biriktirdiği öğrenildi. Yerel basına göre, Sadaat, Almancasını geliştirerek daha fazla eğitim almayı planlıyor.

Leipziger Volkszeitung'a konuşan eski bakan Sadaat "Şu an basit bir hayat yaşıyorum" dedi.

“Gani hükûmeti istifaya zorlamıştı”

RND'nin (RedaktionsNetzwerk Deutschland) aktardığına göre ise, Sadaat'ın görevlerinden biri kırsal nüfus için cep telefonu ağını genişletmekti. Haberde eski bakanın, Gani hükümetinin kendisini 2020'de istifaya zorladığını iddia ettiği belirtiliyor.

İddiaya göre hükümet üyeleri Taliban'ın ilerlemesi nedeniyle bir çıkış stratejisi hazırlamıştı. Stratejinin hazırlanması için bakanlıklardan bütçe aktarıldığı ve iletişim bakanlığının da bunlar arasında yer aldığı ifade edildi. Haberde Sadaat'ın düzenlemelere direndiğini söylediği aktarılıyor.