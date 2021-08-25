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Dünya

Afganistan'ın eski genelkurmay başkanının tahliye edilmek için havalimanında beklediği iddia edildi

Ahmadzai, Taliban'ın ilerleyişini durduramadığı için görevden alınmıştı

25 Ağustos 2021 12:47

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan tahliye edilmek için bekleyenler arasında Kabil hükümetinin eski genelkurmay başkanı Vali Muhammed Ahmadzai'nin de olduğu belirtildi.

Çeşitli basın organlarında yer alan fotoğrafta Ahmadzai olduğu iddia edilen bir kişinin Kabil Havalimanı'nda sıra beklediği görülüyor.

Ahmadzai, geçen haftalarda Taliban çok hızlı bir şekilde vilayetleri ele geçirmeye başlayınca görevden alınmıştı. 

Taliban, 15 Ağustos'da Kabil'e girince çöken hükümetin lideri Eşref Gani de Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmıştı.

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