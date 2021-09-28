Afganistan'ın en büyük bankalarından birinin yöneticisi: Bankacılık sistemi çökmek üzere

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Afganistan’ın en büyük bankalarından biri olan Afganistan İslami Bankası’nın yöneticisi, ülkedeki bankacılık sisteminin çökme noktasında olduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Afganistan İslami Bankası’nın yöneticisi Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, Kabil’deki kaos nedeniyle gittiği Dubai’den konuştu. Al Falahi, “Şu an çok büyük geri çekmeler var. Çoğu banka çalışmıyor, tüm hizmetlerini veremiyor sadece çekme işleri yapılıyor” dedi.

Afganistan ekonomisi, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği ağustos ayından önce de çökme eşiğindeydi Dünya Bankası verilerine göre, Afgan ekonomisi büyük oranda yabancı yardımlara bağımlıydı.

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi ise, krizi derinleştirdi. Batılı ülkeler, Afganistan’ın Dünya Bankası ve IMF aracılığıyla erişebildiği varlıklarını dondurdu. Al-Falahi, bu durumun Taliban’ı başka finans kaynakları aramaya ittiğini söyledi ve ekledi “Çin’e ve Rusya’ya bakıyorlar”

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Afganistan’da hanelerin yalnızca yüzde 5’inin günlük yeterli yiyeceği olduğunu belirtmişti.