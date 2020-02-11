Afganistan'ın başkenti Kabil'de üç ay sonra ilk büyük saldırı: 5 ölü, 12 yaralı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Yıllardır iç savaşın sürdüğü ülkenin başkentinde uzun süredir büyük saldırılar meydana gelmiyordu.

Kabil'deki 3 aydır sakin geçen sürecin ardından medyana gelen saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

AFP'nin aktardığına göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusret Rahimi yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 7 sularında bir intihar bombacısı patlayıcılarını patlatarak iki sivil ve üç askeri personeli yaraladı. 12 kişi yaralandı, aralarında 5 sivil de var" dedi. Savunma Bakanlığı da ölü sayısını onayladı.

Bir görgü tanığı, "Büyük bir patlama evimizi salladı. Silah sesleri de duyduk. Ambulanslar hızlıca olay yerine hareketlendi" diye konuştu.

Geçen haftalarda bazı bölgelerde çatışmalar devam etse de, ABD ile konuşmaların devam etmesi için Taliban kalabalık yerleşim yerlerine saldırmaktan kaçınıyordu.