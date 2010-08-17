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Dünya

AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI RECMİ KINADI KABİL (A.A)

17 Ağustos 2010 18:44

-AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI RECMİ KINADI KABİL (A.A) - 17.08.2010 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ülkenin kuzeyinde zina işlemekle suçlanan bir kadın ile erkeğin taşlanarak öldürülmesini kınadı. Karzai, Reuters haber ajansına gönderdiği yazılı açıklamada, "İki Afgan gencinin adil bir mahkemeye çıkarılmaksızın yasadışı bir grup tarafından taşlanması, hiçbir şekilde mazur görülemeyecek insanlık dışı ve İslam ile bağdaşmayan bir davranıştır" dedi. Açıklamada, Karzai'nin, olayın faillerinin yargı önüne çıkarılmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesi konusunda güvenlik ve adalet kurumlarına talimat verdiği de belirtildi. Kunduz vilayetindeki yerel bir hükümet yetkilisi, başkalarıyla nişanlı olmalarına karşın birlikte kaçmaya çalışmalarının ardından ailelerinin şikayeti üzerine tutuklanan bir çiftin, Taliban tarafından taşlanarak öldürüldüğünü söylemişti. Ülkenin kuzeybatısındaki Bagdiş bölgesinde de geçen hafta bir kadın yine zina suçlamasıyla kırbaçlanarak öldürülmüştü. Bir Taliban sözcüsü ise dün yaptığı açıklamada, Kunduz'daki olaydan haberdar olmadığını belirtmiş, ayrıca Bagdiş'teki olayın ardında Taliban'ın olduğu iddiasını reddetmişti.

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