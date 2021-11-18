Afganistan'dan tahliye olan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian'ın da parçası olduğu yardımla Britanya'ya ulaştı

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, reality yıldızı Kim Kardashian’ın da parçası olduğu yardımla Britanya’ya ulaştı.

Los Angeles Times’da yer alan habere göre, 30 genç voleybol oyuncusu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı. Britanya’ya gelen Afganlar, 10 günlük Koronavirüs karantinasından sonra yeni hayatlarına başlayacak.

İngiliz Prömiyer Lig takımı Leeds United, New York’ta yaşayan bir haham ve Kim Kardashian, takımın Britanya’ya ulaşmasına sponsor oldu.

Takımın tahliye çalışmalarına öncülük eden Khalida Popal “Afgan kadın futbol oyuncuları ülkede iyi tanınan isimler oluyor. Onların aktivizmine karşı olan, spor ve eğitimlerini durdurmak isteyenler nedeniyle hayatları büyük ölçüde tehlikedeydi” dedi.