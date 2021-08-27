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Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak dün Ankara'ya gelmişti

27 Ağustos 2021 14:51

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk askerlerinin tahliyesi sürüyor.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6893 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

Türk askerlerini taşıyan uçak saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli askerleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya gelmişti.

 

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