Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD kargo uçağında doğum yaptı

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da tahliye edilen bir kadının ABD kargo uçağındayken doğum sancıları başladı. Kadın, uçak Almanya'ya indiğinde bebeğini dünyaya getirdi.

Sky News'da yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri, Kabil'den Ortadoğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçakta yer alan bir hamile yolcunu, uçak Almanya için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığını belirtti.

Düşük hava basıncının doğum sancıları başlayan kadını kötü etkilemesi üzerine pilot, alçaktan uçmaya karar verdi. ABD Hava Kuvvetleri, pilotun alçaktan uçma kararının kadının hayatını kurtardığını belirtti.

Almanya'daki hava üssüne inen uçakta sağlık ekipleri gelere kadının bebeği doğurmasına yardım etti.

Kadın ve bebeğinin yakın bir hastaneye götürüldüğü, durumlarının iyi olduğu belirtildi.