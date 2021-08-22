Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu, İslamabad aktarmalı İstanbul'a getirildi

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunan 357 kişi İslamabad aktarmalı THY seferiyle İstanbul'a getirildi

İslamabad'daki havalimanında THY uçağına aktarılan 16'sı bebek 357 yolcu, "TK 6883" sefer sayılı seferle sabah saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi. Pistte geniş güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri de hazır bulundu.

İstanbul'a gelen yolculardan Afganistan'da inşaat firması sahibi Ersin Karaduman, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamid Karzai Havalimanı'ndan çıkışta çok zorlandıklarını ve orada tam bir kaos yaşandığını anlatarak, "Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz. Kabil Havalimanı tam bir kargaşa yeriydi adeta. İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyordu Taliban'dan. Allah kimseye orada yaşananları yaşatmasın. Çok şükür vatanımıza kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Afganistanlı Hümayün Hayri de Türk vatandaşı olduğunu ve Kabil'deki gelişmelerin ardından ülkeden çıkmak istediğini belirterek, "Binlerce kişi kaosun ardından kapılarda birikerek Taliban korkusuyla havalimanına koştu. Kimse geçit vermiyordu halka. Herkes ABD'ye gitmeye çalışıyordu. Türkiye Büyükelçiliği koordinatörleri bizleri ayrı yönlerden organize ederek buraya getirdiler. Herkes panik ve korku içinde. Belki ilerde Afganistan'a düzgün bir hükümet gelirse durumlar değişebilir. Böyle devam ederse durum çok vahim." dedi.