Afganistan'dan ayrılmak için ABD uçağına tırmandıktan sonra düşerek ölen kişinin, 16 yaşında bir futbolcu olduğu belirlendi

Afganistan’ın Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, Kabil Havalimanı’nda tahliyeler sırasında ABD ordusuna ait bir uçağa tırmanan, düşerek hayatını kaybeden kişilerden birinin Afganistan gençlik futbol takımından Zaki Anwari olduğunu söyledi.

Ariana News’un aktardığı habere göre, Afganistan gençlik futbol takımından Zaki Anwari, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkeden ayrılmak üzere Kabil Havalimanı’na giden binlerce insandan biriydi.

Anwari’nin ABD ordusuna ait bir uçağa tırmanarak uçak havalandıktan sonra düşerek hayatını kaybeden kişi olduğu belirtildi.

16 yaşındaki Anwari'nin cesedi, kaçış adına sığındığı uçağın iniş takımları arasında bulundu.

Kabil Havalimanı'ndaki kaos sırasında iki kişi tırmandıkları uçaklardan düşerek hayatını kaybetmişti.