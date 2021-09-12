Afganistan'da yeni hükümetin Yüksek Eğitim Bakanı: Üniversitelerde karma eğitim olmayacak, kadınlar İslam'a uygun giyinecek

T24 Dış Haberler

Afganistan’da Taliban’ın kurduğu yeni hükümet, üniversitelerde eğitimin cinsiyete göre ayrılacağını ve kadınların İslam'a uygun giyinmek zorunda olduğunu açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, yeni hükümetin Yüksek Eğitim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, üniversitelerde karma eğitime izin verilmeyeceğini, ders içeriklerinin gözden geçirileceğini söyledi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinden önce üniversitelerde karma eğitim uygulanıyordu. Haqqani, “Karma eğitimi kaldırmamızla ilgili bir sorun yok. Biz Müslümanız ve bunu kabul etmeliler” dedi. Haqqani, kadın öğrencilere kadın öğretmenlerle eğitim verileceğini ekledi. Haqqani, Afganistan’da üniversiteden mezun olanların bölge ve dünyadaki diğer mezunlarla yarışabilir durumda olmasını hedeflediklerini de ekledi.

Afganistan’da ilkokul ve lise eğitimlerinde de kız çocukları ve erkek çocuklar birbirinden ayrılacak.

Başkent Kabil’de dün, bir grup kadın Shaheed Rabbani Eğitim Üniversitesi’nde bir araya gelerek Taliban’ın cinsiyet politikalarını destekledi. Siyah çarşaf giyen ve Taliban bayrakları taşıyan kadınlar, yeni rejimle ilgili övgü dolu konuşmalar dinlerken, Taliban’a karşı sokağa çıkan kadınları kınadı.