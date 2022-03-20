Afganistan'da Taliban öncesinin son Maliye Bakanı Halid Payenda, ABD'de Uber şoförlüğü yapıyor

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden önceki son Maliye Bakanı Halid Payenda, ABD’de Uber şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

Washington Post, eski Maliye Bakanı Payenda ile Washington DC'de bir yolculuğa çıkarak haber hazırladı. Payenda “Önümüzdeki iki gün 50 yolculuğu tamamlarsam 95 dolar prim alacağım” dedi.

40 yaşındaki Payenda, şoförlük yaparak ailesini geçindirebildiği için minnettar olduğunu söyledi ancak şöyle devam etti “Şu an hiçbir yerim yok. Buraya ait değilim, oraya da ait değilim. Çok boş bir his”

Payenda, 2020’nin sonunda Afganistan’da Maliye Bakanı olarak atanmasını “Keşke yaşanmasaydı” ifadeleriyle anlatırken “Çok fazla çirkinlik gördüm ve başarısız olduk. Başarısızlığın bir parçası oldum. İnsanların çektiği acıya bakıp sorumlu hissetmek çok zor” dedi.

Payenda, ABD’nin 11 Eylül politikalarının merkezine Afganistan’ı yerleştirdikten sonra demokrasi ve insan hakları sözünü tutmadığını söyledi.

Payenda, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği 15 Ağustos 2021 tarihinden bir hafta önce, dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ilişkisi kötüye gittiği için Maliye Bakanı görevinden istifa etmişti. Gani’nin kendisini tutuklatacağından endişe eden Payenda, ailesinin yaşadığı ABD’ye gitmişti.