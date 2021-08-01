Afganistan'da Taliban kuşatması altındaki Herat kentinde iş yerleri ve evlere baskından endişe ediliyor

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Afganistan’da Taliban kuvvetlerinin kuşatması altındaki Herat kentinde, çeşitli organizasyonlar Taliban’ın ev ve iş yerlerine olası baskınlarına karşı önemli belgeleri imha etmeye başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Herat’ta Birleşmiş Milletler yerleşkesine yapılan Taliban saldırısı, bir gardiyanın öldürülmesi ve şehre İran’da gelen elektrik hatlarının hasar görmesiyle elektriksiz kalınmasının ardından endişe sürüyor.

Kuşatma altındaki Herat’ın çatışmalar boyunca birkaç defa el değiştirdiği, The Guardian’ın Herat belediye binası yakınlarında bir Taliban kontrol noktası gördüğü aktarıldı.

Şehirde yaşayan pek çok kişinin Taliban kuvvetlerinin ev ve iş yerlerini basma ihtimaline hazırlandıkları belirtildi.

The Guardian’a konuşan bir iş yeri personeli “Patronum bugün tüm çalışanları toplayarak önemli belgeleri eve götürmemizi söyledi. Taliban’ın bunları bulduğu takdirde çalışanları hedef alabileceğini söyledi. Bazıları eve götürdü ancak ben reddettim. Bu belgelerin benim için bir ölüm belgesi olmasında korkuyorum” dedi.

Taliban'ın Afganistan'ın güneyindeki ve batısındaki üç büyük şehre yönelik kuşatması sürüyor. Yerel kaynaklara göre Taliban, hükümet güçlerinin elinden almaya çalıştığı Herat, Leşkergah ve Kandahar şehirlerinin bazı bölümlerine girmeyi başardı. 1980'lerde Sovyet güçlerine karşı savaşan eski komutan İsmail Han, kenti savunmak için bir silahlı hareket başlattı.